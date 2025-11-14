Ульяновская область разместит 100 млн рублей народных облигаций на "Финуслугах"

Прием заявок на покупку начнется 17 ноября 2025 года в 08:00 мск

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Народные облигации Ульяновской области объемом 100 млн рублей будут размещены на маркетплейсе "Финуслуги". Об этом говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.

"Ульяновская область разместит народные облигации на маркетплейсе "Финуслуги" объемом 100 млн рублей. Прием заявок на покупку начнется 17 ноября 2025 года в 08:00 по Москве и 09:00 по Ульяновску", - отмечается в сообщении.

Заместитель председателя правительства - министр финансов Ульяновской области Наталья Брюханова отметила, что это второй выпуск облигаций для региона. "Первое размещение состоялось 29 марта прошлого года. Задачи, которые мы преследуем через инструменты финансового рынка - это обучение населения финансовой грамотности, побуждение граждан к осуществлению среднесрочных сбережений, а также повышение уровня доверия к финансовым рынкам и органам исполнительной власти Ульяновской области", - приводятся слова Брюхановой в сообщении.

Срок обращения облигаций составит один год. Дата погашения облигаций запланирована на 17 ноября 2026 года. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 рублей. Купонный доход составит 15,07% годовых и будет выплачиваться ежеквартально. Ставка фиксированная и рассчитана с учетом ожиданий снижения ключевой ставки Банка России до конца года. Один держатель сможет приобрести максимум 300 облигаций.

Продавать облигации обратно эмитенту инвесторы смогут с 27 января по 13 ноября 2026 года включительно, исполнение заявки составит до двух рабочих дней. Накопленный купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки на продажу, то есть инвестор не потеряет проценты во время ее обработки. Не выкупленные инвесторами облигации будут доступны на маркетплейсе до 29 декабря 2025 года включительно.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию проекта поддержки местных инициатив. Он предполагает благоустройство дворовых территорий, дорог, парков, а также ремонт памятников, уличного освещения, спортивных и культурных объектов. По словам старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игоря Алутина, народные облигации вовлекают граждан в развитие городов и регионов России, позволяя им получать процентный доход.

О народных облигациях

Возможность покупки народных облигаций появилась на маркетплейсе "Финуслуги" в 2021 году. Особенность таких облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица. Они не обращаются на бирже, а значит, не подвержены риску снижения в цене из-за колебаний на рынке ценных бумаг. Для покупки народных облигаций не требуется брокерский счет - все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом. Чтобы их приобрести достаточно зарегистрироваться в личном кабинете или в мобильном приложении маркетплейса "Финуслуги".