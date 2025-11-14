Лихачев и Гросси вышли к прессе после переговоров в Калининграде
Редакция сайта ТАСС
11:26
обновлено 11:31
КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Консультации гендиректора Росатома Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси завершились в Калининграде, они вышли к прессе для запланированного брифинга, передает корреспондент ТАСС.
Переговоры начались в 10:30 мск и продолжались почти четыре часа. По информации пресс-службы Росатома, сначала консультации шли "узким составом", затем расширенным.