Гросси: проекты АЭС в Азии и Африке показывают важность работы РФ и МАГАТЭ

Эта работа необходима по дальнейшему признанию роли и выработке правильных решений по атомной генерации на благо человечества, заявил гендиректор агентства

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Проекты в сфере атомной энергетики в Бангладеш, Египте и Турции показывают важность совместной работы России и Международного агентства по атомной энергии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде.

"Я бы также выделил станцию "Руппур" в Бангладеш в регионе Юго-Восточной Азии, которая является регионом с большим недостатком [энергетики], который нуждается в энергетике, которую может дать атомная генерация, и, безусловно, проект в Турции с запуском станции "Аккую". И это лишь показывает то, что наша совместная работа необходима по дальнейшему признанию роли и выработке правильных решений по атомной генерации на благо человечества", - сказал Гросси.