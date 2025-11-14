Статья

Безопасность ЗАЭС, атаки ВСУ и ядерные испытания. Заявления Лихачева и Гросси

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе консультаций в Калининграде уделили особое внимание вопросу восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Лихачев и Гросси также затронули вопросы обеспечения международной ядерной безопасности и сотрудничества.

Атака ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Около восьми украинских беспилотников пытались атаковать позапрошлой ночью Нововоронежскую АЭС, все они были сбиты, сообщил Лихачев.

Нововоронежская АЭС вернулась на проектную мощность после временного снижения мощности трех энергоблоков на фоне атаки БПЛА, сообщил гендиректор Росатома.

Ситуация на ЗАЭС

Месяц с 23 сентября по 23 октября оказался для ЗАЭС очень сложным, поскольку объект был отключен от внешнего электроснабжения, указал Лихачев.

Работа сотрудников Запорожской атомной электростанции, силовиков и представителей сетевых организаций по восстановлению подачи электроэнергии на станцию - героическая, заявил генеральный директор Росатома.

Прямая атака на внешнюю линию электроснабжения ЗАЭС была очень опасной, отметил Гросси.

За все время работы атомных станций в мире такой ситуации, как на ЗАЭС, не было никогда, считает глава МАГАТЭ.

МАГАТЭ и его глава сделали большой вклад в обеспечение режима тишины во время ремонта линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную станцию, отметил Лихачев.

Совместные усилия Международного агентства по атомной энергии и Росатома позволили преодолеть "опасную ситуацию", связанную с прекращением внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, указал глава агентства.

МАГАТЭ подтвердила свою роль при разрешении ситуации вокруг ЗАЭС этой осенью, заявил Гросси.

Восстановление энергоснабжения ЗАЭС в условиях боевых действий - демонстрация роли МАГАТЭ для решения опасных ситуаций в атомной отрасли, отметил глава агентства.

Военно-политическая обстановка не позволяет вывести Запорожскую атомную электростанцию на системное энергоснабжение, заявил Лихачев.

Глава Росатома допускает элементы международного сотрудничества вокруг Запорожской АЭС.

Безопасность ЗАЭС сегодня под полным контролем, уверен гендиректор Росатома.

Запорожская атомная электростанция планирует получить лицензии Ростехнадзора на функционирование двух энергоблоков в 2025 году, заявил Лихачев.

Агрессия ВСУ

Гендиректор Росатома отметил рост агрессивности ВСУ в адрес атомных объектов России.

Лихачев уверен, что уровень агрессии в отношении российских атомных объектов является следствием провалов ВСУ на фронте.

Гросси слушают европейские лидеры, поэтому Россия доносит через главу МАГАТЭ информацию об агрессии ВСУ в адрес атомных объектов, отметил гендиректор Росатома.

Заявления Гросси об атомных испытаниях

Гросси отметил внимание РФ, в том числе президента Владимира Путина, к вопросам ядерной энергетики.

Планируемые ядерные испытания США - важный вопрос, который невозможно игнорировать, заявил глава МАГАТЭ.

Гросси указал на важность диалога РФ и США для всего мира, отвечая на вопрос о возможных ядерных испытаниях.

Сверхдержавы играют основополагающую роль в вопросах нераспространения ядерного оружия в мире, заявил глава МАГАТЭ.

Событий, свидетельствующих о проведении испытаний ядерного оружия, в мире не зафиксировано, отметил Гросси.

Атомные проекты

Лихачев обсудил с Гросси реализацию атомных проектов в Турции, Египте и Бангладеш.

Глава МАГАТЭ на следующей неделе примет участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС "Эл-Дабаа" в Египте, заявил гендиректор Росатома.

Проекты в сфере атомной энергетики в Бангладеш, Египте и Турции показывают важность совместной работы России и Международного агентства по атомной энергии, сообщил глава агентства.

Атомную энергетику как фактор прогресса признают в мире все больше, уверен Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил роль России в создании новых атомных объектов в мире.

Госкорпорация "Росатом" выступает лидером атомной энергетики всего мира, а не только России, указал Гросси.

