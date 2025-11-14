Безопасность ЗАЭС, атаки ВСУ и ядерные испытания. Заявления Лихачева и Гросси
Редакция сайта ТАСС
12:20
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе консультаций в Калининграде уделили особое внимание вопросу восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Лихачев и Гросси также затронули вопросы обеспечения международной ядерной безопасности и сотрудничества.
ТАСС собрал основные заявления глав Росатома и МАГАТЭ.
Атака ВСУ на Нововоронежскую АЭС
- Около восьми украинских беспилотников пытались атаковать позапрошлой ночью Нововоронежскую АЭС, все они были сбиты, сообщил Лихачев.
- Нововоронежская АЭС вернулась на проектную мощность после временного снижения мощности трех энергоблоков на фоне атаки БПЛА, сообщил гендиректор Росатома.
Ситуация на ЗАЭС
- Месяц с 23 сентября по 23 октября оказался для ЗАЭС очень сложным, поскольку объект был отключен от внешнего электроснабжения, указал Лихачев.
- Работа сотрудников Запорожской атомной электростанции, силовиков и представителей сетевых организаций по восстановлению подачи электроэнергии на станцию - героическая, заявил генеральный директор Росатома.
- Прямая атака на внешнюю линию электроснабжения ЗАЭС была очень опасной, отметил Гросси.
- За все время работы атомных станций в мире такой ситуации, как на ЗАЭС, не было никогда, считает глава МАГАТЭ.
- МАГАТЭ и его глава сделали большой вклад в обеспечение режима тишины во время ремонта линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную станцию, отметил Лихачев.
- Совместные усилия Международного агентства по атомной энергии и Росатома позволили преодолеть "опасную ситуацию", связанную с прекращением внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, указал глава агентства.
- МАГАТЭ подтвердила свою роль при разрешении ситуации вокруг ЗАЭС этой осенью, заявил Гросси.
- Восстановление энергоснабжения ЗАЭС в условиях боевых действий - демонстрация роли МАГАТЭ для решения опасных ситуаций в атомной отрасли, отметил глава агентства.
- Военно-политическая обстановка не позволяет вывести Запорожскую атомную электростанцию на системное энергоснабжение, заявил Лихачев.
- Глава Росатома допускает элементы международного сотрудничества вокруг Запорожской АЭС.
- Безопасность ЗАЭС сегодня под полным контролем, уверен гендиректор Росатома.
- Запорожская атомная электростанция планирует получить лицензии Ростехнадзора на функционирование двух энергоблоков в 2025 году, заявил Лихачев.
Агрессия ВСУ
- Гендиректор Росатома отметил рост агрессивности ВСУ в адрес атомных объектов России.
- Лихачев уверен, что уровень агрессии в отношении российских атомных объектов является следствием провалов ВСУ на фронте.
- Гросси слушают европейские лидеры, поэтому Россия доносит через главу МАГАТЭ информацию об агрессии ВСУ в адрес атомных объектов, отметил гендиректор Росатома.
Заявления Гросси об атомных испытаниях
- Гросси отметил внимание РФ, в том числе президента Владимира Путина, к вопросам ядерной энергетики.
- Планируемые ядерные испытания США - важный вопрос, который невозможно игнорировать, заявил глава МАГАТЭ.
- Гросси указал на важность диалога РФ и США для всего мира, отвечая на вопрос о возможных ядерных испытаниях.
- Сверхдержавы играют основополагающую роль в вопросах нераспространения ядерного оружия в мире, заявил глава МАГАТЭ.
- Событий, свидетельствующих о проведении испытаний ядерного оружия, в мире не зафиксировано, отметил Гросси.
Атомные проекты
- Лихачев обсудил с Гросси реализацию атомных проектов в Турции, Египте и Бангладеш.
- Глава МАГАТЭ на следующей неделе примет участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС "Эл-Дабаа" в Египте, заявил гендиректор Росатома.
- Проекты в сфере атомной энергетики в Бангладеш, Египте и Турции показывают важность совместной работы России и Международного агентства по атомной энергии, сообщил глава агентства.
- Атомную энергетику как фактор прогресса признают в мире все больше, уверен Гросси.
- Глава МАГАТЭ отметил роль России в создании новых атомных объектов в мире.
- Госкорпорация "Росатом" выступает лидером атомной энергетики всего мира, а не только России, указал Гросси.