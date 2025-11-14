"Интер РАО" не планирует менять дивидендную политику

Замгендиректора по экономике и финансам компании Александр Думин отметил, что решение об этом принимает совет директоров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. У "Интер РАО" на текущий момент нет планов по изменению дивидендной политики компании. Об этом заявил замгендиректора по экономике и финансам Александр Думин в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"У нас есть утвержденная советом директоров дивидендная политика. Каких-то изменений в эту политику вносить пока не планируется, но в любом случае, это решение совета директоров. Пока мы живем в той дивидендной политике, которая у нас утверждена и есть на данный момент", - сказал он.

В августе член правления по стратегии и инвестициям Александр Киселев сообщил, что "Интер РАО" не планирует в этом году проводить дополнительный выкуп акций, хочет сохранить практику выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от чистой прибыли.

В мае акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года из расчета 0,35 рублей на обыкновенную акцию. По итогам 2023 года акционеры компании одобрили выплату дивидендов из расчета 32,6 копейки на одну обыкновенную акцию, совокупно на дивиденды было направлено 34 млрд рублей.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в некоторых странах, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.