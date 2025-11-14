В Липецкой области произвели 500 тыс. тонн сахара

Предприятия региона перерабатывают 45 тыс. тонн свеклы и производят около 7 тыс. тонн сахара в сутки

ЛИПЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Заводы по производству сахара в Липецкой области с начала 2025 года переработали 3,8 млн тонн сахарной свеклы нового урожая и произвели 500 тыс. тонн сахара. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Сахарные заводы Липецкой области произвели уже 500 тыс. тонн сахара, переработав 3,8 млн тонн сахарной свеклы нового урожая. Столь внушительные показатели - наглядный результат системного развития агропромышленного комплекса региона. Аграрии приближаются к следующей цели - 5 млн тонн сахарной свеклы", - сказал Артамонов.

По словам губернатора, предприятия региона перерабатывают 45 тыс. тонн свеклы и производят около 7 тыс. тонн сахара в сутки.

"Благодаря государственной поддержке, эффективной работе аграриев и внедрению новых технологий Липецкой области удается укреплять свои позиции как одного из ключевых аграрных субъектов страны и вносить весомый вклад в продовольственную безопасность России", - пояснил Артамонов.