На поддержку МСП Донбасса и Новороссии заложили около 4,5 млрд рублей

Суммарно за 2023-2025 годы на цели поддержки бизнеса в воссоединенных субъектах направлено из федерального бюджета практически 5,6 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 4,5 млрд рублей предусмотрено на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) Донбасса и Новороссии в период с 2026 по 2028 год, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России. Эти средства будут направлены на реализацию широкого спектра мер поддержки бизнеса - от общероссийских программ до специализированных инициатив.

"Минэкономразвития России уделяет особое значение работе с историческими территориями. Программы поддержки предпринимательства развернуты с 2023 года. Всего в четырех субъектах на сегодня действуют более 120 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. На них распространяются общероссийские меры, которые дополнены специальными программами. Во всех четырех регионах создана инфраструктура поддержки предпринимательства. Суммарно за 2023-2025 годы на цели поддержки бизнеса в воссоединенных субъектах РФ направлено из федерального бюджета практически 5,6 млрд рублей. На уровне 4,5 млрд рублей заложено финансирование на 2026-2028 годы. Дополнительно мы проводим регулярные встречи с региональными командами для повышения эффективности работы с бизнесом", - отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Она добавила, что все общероссийские программы поддержки МСП, реализуемые в рамках федерального проекта по развитию МСП, также доступны для Донбасса и Новороссии. К ключевым инструментам поддержки относятся льготное кредитование, гарантии и поручительства.

Помимо федеральных мер, предприниматели новых регионов получают дополнительные формы поддержки. В их числе - специальная программа льготного кредитования для ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Лимит кредитования по ней увеличен до 1 млрд рублей ежегодно на 2025-2026 годы.

Субсидии на лизинг

В качестве еще одной специальной меры поддержки Минэкономразвития совместно с Минфином прорабатывает выделение в 2026 году 500 млн рублей из федерального бюджета. Средства планируется направить на докапитализацию ГУП ДНР "Республиканская лизинговая компания" для предоставления льготного лизинга МСП на территории новых регионов.

Илюшникова также подчеркнула важность работы по вовлечению участников СВО в предпринимательскую деятельность с учетом опыта других регионов России.