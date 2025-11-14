В России операторы будут обязаны по запросу ФСБ отключать сеть при атаке БПЛА

Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг связи, если отключение сети будет связано с соответствующим запросом органов службы

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым закрепляется обязанность операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозами безопасности. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О связи". Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг связи, если отключение сети будет связано с соответствующим запросом органов ФСБ. Законопроектом также предлагается обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ для защиты граждан в случае угрозы безопасности.