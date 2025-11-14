В России операторы будут обязаны по запросу ФСБ отключать сеть при атаке БПЛА
14:24
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым закрепляется обязанность операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозами безопасности. Документ размещен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в закон "О связи". Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг связи, если отключение сети будет связано с соответствующим запросом органов ФСБ. Законопроектом также предлагается обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ для защиты граждан в случае угрозы безопасности.