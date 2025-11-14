Стоимость биткойна опустилась ниже $95 тыс. впервые с 6 мая

По состоянию на 15:41 мск показатель снижался на 7,97%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $95 тыс. впервые с 6 мая 2025 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 15:41 мск, биткойн снижался на 7,97% и находился на уровне $94,863 тыс.

К 15:56 мск биткойн снижался до $95,16 тыс. (-7,71%). В это же время стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) упала на 10,9%, до $3 119,37.

Капитализация криптовалютного рынка

По данным Coinmarketcap на 14 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка за сутки снизилась на 7,86% составляла $3,21 трлн. Из них $1,9 трлн (59,1%) приходится на биткойн, $375,5 млрд (11,6%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции почти 280 тыс. трейдеров на сумму $1,37 млрд. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($679,28 млн). Порядка $1,24 млрд ликвидаций пришлось на "длинные позиции", $133,94 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже HTX в паре BTC-USDT стоимостью $44,29 млн.