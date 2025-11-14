Сбор тепличных овощей в России с начала года составил около 1,3 млн тонн

Лидерами среди регионов по приросту сбора стали Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сбор тепличных овощей в России в январе - октябре 2025 года составил около 1,3 млн тонн, что примерно на 5 тыс. тонн превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в Россельхозбанке.

"В целом по России объем сбора составил около 1,3 млн тонн, что примерно на 5 тыс. тонн превышает показатель за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.

Лидерами среди регионов по приросту сбора тепличных овощей за 10 месяцев 2025 года к аналогичному периоду прошлого стали Республика Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария, где прирост сбора составил более 10 тыс. тонн - до 10,901 тыс. тонн и 21,12 тыс. тонн соответственно.

На третьем месте - Тюменская область с приростом 7,628 тыс. тонн - до 40,254 тыс. тонн, на четвертом месте - Тульская область (рост на 6,401 тыс. тонн, до 19,224 тыс. тонн), на пятом месте - Челябинская область (рост на 4,659 тыс. тонн, до 33,022 тыс. тонн).

"Перспективы овощеводства закрытого грунта заключаются в создании гибридов для теплиц пятого поколения (светокультуры), развитию устойчивости культур к основным заболеваниям, например, к вирусу коричневой морщинистости плодов томата, а также в улучшении качества продукции и потребительских свойств", - отметила заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Ольга Ухалина.