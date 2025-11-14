Росатом расширяет присутствие на урановом и неурановом рынках Индии

В госкорпорации отметили, что в качестве одного из направлений рассматривается сотрудничество с индийскими партнерами в сфере добычи и переработки тория для его применения в энергетике

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Росатом расширяет присутствие на рынках урановой и неурановой продукции Индии. Соответствующий меморандум подписан между "Техснабэкспортом" и Индийской торговой палатой GTTCI, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"В Москве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между АО "Техснабэкспорт" (дивизион "сбыт и трейдинг" госкорпорации "Росатом") и Глобальной торгово-технологической и инвестиционной палатой Индии (GTTCI). Подписанный меморандум определяет намерения сторон осуществлять взаимодействие, направленное на развитие присутствия АО "Техснабэкспорт" на рынках урановой и неурановой продукции Индии", - говорится в документе.

В госкорпорации уточнили, что в качестве одного из направлений рассматривается сотрудничество с индийскими партнерами в сфере добычи и переработки тория для его применения в энергетике.

Торий рассматривается как перспективное топливо для атомной энергетики. Этот элемент имеет ряд преимуществ в сравнении с наиболее распространенным ядерным топливом - ураном-235. Количество делящегося материала (урана-233), производимого торием в ходе работы водоохлаждаемого реактора или реактора на соляных расплавах, может превышать количество потребляемого. По приблизительным данным, в верхнем слое земной коры содержится в среднем 10,5 части на миллион тория по сравнению с примерно 3 частями на миллион урана. Благодаря своей распространенности и способности к воспроизводству торий может помочь удовлетворить энергетические потребности в долгосрочной перспективе. Ториевые реакторы считаются более безопасными, так как они производят меньше долгоживущих ядерных отходов, чем современные урановые реакторы.

АО "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX) - крупнейший мировой поставщик продукции ядерного топливного цикла (ЯТЦ), обеспечивающий значительную часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана. Компания "Техснабэкспорт" была создана в 1963 году в системе Министерства внешней торговли СССР для обеспечения выполнения государственных задач в области экспорта продукции. В рамках стратегии диверсификации бизнеса компания активно развивает направление экспорта неурановой продукции на зарубежные рынки. АО "Техснабэкспорт" является головной организацией дивизиона "сбыт и трейдинг" госкорпорации "Росатом". В контур группы компаний TENEX в том числе входят АО "Ураниум уан груп", АО "ЛЦ ЯТЦ", АО "Тенекс тс", ООО "Тенекс аргрохим", а также зарубежные дочерние общества в ключевых регионах присутствия.