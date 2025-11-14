Росатом предусматривал потерю ЗАЭС энергоснабжения еще в 2022 году

Запас топлива и генераторы были заранее готовы, рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Росатом в стресс-сценариях еще в 2022 году предусматривал потерю Запорожской атомной электростанцией энергоснабжения, поэтому запас топлива и генераторы были заранее готовы. Такое заявление по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде сделал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Мы в своих стресс-сценариях еще в 2022 году предусматривали возможность потери внешнего электроснабжения. Для этого была создана система резервных дизель-генераторов в количестве 20, и соответствующие резервные запасы топлива", - сказал он журналистам.

Ранее Лихачев сообщал, что обстановка на Запорожской АЭС не улучшается, ВСУ бьют по жилой инфраструктуре Энергодара и другим объектам.

При этом глава госкорпорации 12 ноября отмечал, что после восстановления двух высоковольтных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС "Днепровская" и "Ферросплавная-1" ситуация с электропитанием станции стабилизировалась. Для их ремонта было установлено локальное прекращение огня рядом со станцией, этому способствовало МАГАТЭ.

Повреждения ЛЭП

Обе ЛЭП, идущие с подконтрольной Украине территории, были повреждены в ходе боевых действий. "Днепровская" была отключена на протяжении 30 дней после ударов ВСУ, ее восстановили и подключили 23 октября. Все это время станция находилась на питании от дизель-генераторов. Вторая линия - "Ферросплавная-1" - не функционировала с 7 мая. 8 ноября на ЗАЭС сообщили, что специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС по двум высоковольтным линиям - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции.

Калининград впервые стал местом встречи Лихачева и Гросси 1 апреля 2022 года. Консультации Росатома и МАГАТЭ 14 ноября 2025 года стали седьмыми по счету. Ранее переговоры проходили в аэропорту Храброво.

