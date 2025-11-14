Эксперт Уманский: дефицит кадров в туротрасли России достигает 20-25%

По словам президента Российского союза предприятий туристской индустрии, текучесть кадров доходит до 70%

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Текущий дефицит кадров в туристской отрасли в России достигает 20-25%, а в отдельных регионах и 40%. Об этом на выездном заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры сообщил президент Российского союза предприятий туристской индустрии Илья Уманский.

"У нас уже есть проблема с дефицитом кадров. Мы его оцениваем в пределах 20-25%, в ряде регионов дефицит кадров достигает 40%, текучесть кадров достигает 70%", - сообщил Уманский, добавив, что из-за текучки и дефицита бизнес вынужден нести повышенные расходы, вплоть до двукратных. Он также отметил, что в рамках задач, стоящих перед отраслью, к 2030 году необходимо не только ликвидировать текущий дефицит, но и обеспечить еще порядка 300 тыс. новых специалистов в этой сфере.

По его словам, проблема носит комплексный характер - это и невысокая рентабельность бизнеса, и соответственно низкий уровень оплаты труда. Также он отметил, что необходимо повышение престижа профессии среди молодежи.

В пятницу в Красноярске прошло выездное заседание профильного комитета Госдумы, на нем представители федеральных и краевых властей, бизнеса и экспертного сообщества обсудили вопросы кадрового обеспечения отрасли, а также развитие туристической инфраструктуры.