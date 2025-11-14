В КЧР прожиточный минимум в 2026 году вырастет на 6,4%

Он составит 17,8 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесии (КЧР) утвердило прожиточный минимум на 2026 год в размере 17,8 тыс. рублей, говорится постановлении ведомства.

"Установить величину прожиточного минимума по Карачаево-Черкесской Республике на 2026 год в расчете на душу населения 17 803 рубля, для трудоспособного населения - 19 405 рублей, для пенсионеров - 15 311 рублей, для детей - 17 269 рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте правовых актов.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве труда и социального развития, прожиточный минимум в КЧР с 1 января 2026 года вырастет на 6,4%.