Шесть стран НАТО договорились о совместном приобретении БМП CV90

В совместном проекте участвуют Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Шесть стран - членов Североатлантического альянса пришли к техническому соглашению о совместной закупке боевых машин пехоты (БМП) CV90. Об этом сообщило литовское Минобороны.

"Подписание основного контракта по закупке боевой техники намечено на начало 2026 года. Машины должны поступить заказчикам до 2028 года", - отмечается в сообщении.

В совместном проекте по программе CV90 MkIV Nordic участвуют Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. "Все участники программы получат необходимое им вооружение в рамках единой, взаимно согласующейся платформы", - отметило литовское оборонное ведомство.

CV90 MkIV является новой версией шведского изготовителя боевой техники BAE Systems Hagglunds. Она отличается улучшенной защитой экипажа, более совершенными системами огня и управления.