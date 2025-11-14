Минтранс работает с МВД над предоставлением ЭПД при отсутствии связи

Эффекты от внедрения электронного документооборота уже видны, отметил заместитель министра транспорта Борис Ташимов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ работает с МВД над возможностью предоставлять электронные перевозочные документы (ЭПД) даже в условиях отсутствия связи. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Борис Ташимов, выступая на форуме "Цифровые решения".

"У нас есть ряд проблем, соответственно, мы сейчас активно решаем, и я уверен, к 1 сентября, к тому сроку мы будем готовы. И опять же, мы здесь активно работаем и с ФНС по разработке шаблонов, и с МВД для того, чтобы обеспечить возможность предъявления электронных документов даже в случае отсутствия связи", - сказал он.

Замминистра отметил, что эффекты от внедрения электронного документооборота уже видны. Так, наблюдается сокращение времени оформления документов и снижение барьеров в логистике.

С 1 сентября 2026 года в России станет обязательным использование электронных перевозочных документов (ЭПД). При этом частично требования к вводу обязательных электронных экспедиторских документов и внесению данных о перевозках в государственную информационную систему вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Как заявляли власти РФ, новые меры усилят контроль над грузоперевозками и выведут рынок из тени.