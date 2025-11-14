В Петербурге внесут поправки в закон о зарплате губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Поправки в закон Санкт-Петербурга, который регламентирует порядок выплаты денежного вознаграждения главы города, подготовили в Смольном. Соответствующий проект опубликован на сайте администрации в разделе "Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов".

"Денежное вознаграждение губернатора Санкт-Петербурга включает в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение", - говорится в тексте документа.

Среди выплат, которые предусмотрены действующим законом и которые не вошли в предложенный проект, - выплаты за доступ к государственной тайне и особые условия работы.

Также в опубликованном проекте отмечается, что выплата денежного вознаграждения губернатору Петербурга осуществляется в размере и порядке, предусмотренных указом президента РФ.

В апреле 2025 года президент России Владимир Путин своим указом приравнял зарплаты губернаторов регионов к зарплатам вице-премьеров РФ. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.