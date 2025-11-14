Предприятия Липецкой области в 2025 году получили льготные займы на сумму 505,7 млн рублей

ЛИПЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Липецкой области с начала текущего года предоставил промышленным предприятиям региона льготные займы на сумму 505,7 млн рублей. Об этом сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"В 2025 году промышленные предприятия Липецкой области получили значительную государственную поддержку, направленную на модернизацию производственных мощностей. В частности, в регионе продолжает активно работать региональный Фонд развития промышленности. На начало ноября текущего года объем поддержки, предоставленной предприятиям в виде льготных займов, достиг 505,7 млн рублей", - сказал Артамонов.

Помимо этого, государство компенсировало предприятиям области 50% затрат на приобретение нового отечественного оборудования. Максимальный размер компенсации для одного предприятия составил 20 млн рублей, добавил губернатор.

По его словам, поддержка оказывается конкретным производителям, которые развивают производство, внедряют новые технологии и создают рабочие места в регионе.

"В 2026 году программа государственной поддержки промышленных предприятий будет продолжена. Выделяемые средства помогают не только укрепить позиции местного бизнеса, но и внести существенный вклад в развитие промышленного потенциала всего региона. Меры поддержки направлены на обновление основных фондов, рост инвестиционной активности и увеличение объемов производства", - пояснил Артамонов.