Швейцария договорилась с США о снижении пошлин до 15%

Правительство конфедерации поблагодарило американского президента Дональда Трампа "за конструктивное взаимодействие"

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Швейцарии и США договорились о снижении таможенных пошлин на товары швейцарского производства с 39% до 15%. Об этом говорится в сообщении правительства конфедерации.

"Швейцария и США успешно нашли решение: тарифы США будут снижены до 15%. Спасибо президенту [Дональду] Трампу за конструктивное взаимодействие", - указывается в публикации, размещенной в X.