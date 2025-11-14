"Лукойл" хочет обеспечить бесперебойную работу зарубежных предприятий при продаже активов

Компания находится во взаимодействии с властями в регионах деятельности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" стремится, чтобы новый собственник его зарубежных активов обеспечил непрерывность деятельности предприятий, находится во взаимодействии с властями в регионах деятельности, сообщили в компании.

"Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий", - подчеркнули в "Лукойле". Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места.

Специалисты "Лукойла" поддерживают постоянный контакт с органами власти в регионах присутствия для оперативного решения возникающих вопросов.

Компания также ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими покупателями.

В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в санкционные списки. После этого компания заявила о намерении продать международные активы и сообщила о предложении Gunvor по покупке Lukoil International GmbH - структуры, владеющей зарубежными активами. Позже Gunvor отозвала предложение после заявления Минфина США о том, что лицензия на такую сделку выдана не будет до окончания конфликта на Украине. США предписали завершить все операции с "Лукойлом" и его "дочками", в которых доля компании превышает 50%, до 21 ноября.

СМИ сообщали о широком круге компаний, заинтересованных в активах "Лукойла", включая американские. Эксперты, опрошенные ТАСС, не исключали, что после отказа Gunvor компания может продать активы по частям - прежде всего партнерам по существующим проектам. Активы интересны международным нефтегазовым мейджорам, трейдерам, национальным компаниям и инвестфондам, отмечал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

"Лукойл" участвует в большом числе зарубежных проектов: компания владеет двумя НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), около 2,5 тыс. АЗС за рубежом и работает в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, ОАЭ, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Республике Конго и Мексике.