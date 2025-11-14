Стоимость фьючерсов на драгметаллы демонстрирует падение на 3-5%

По данным на 17:25 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 403,5 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует падение на 3-5%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:25 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 403,5 за тройскую унцию (-4,99%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX снижался на 4,11%, до $1 547,5 за тройскую унцию. В то же время стоимость золота с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $4 058,1 за тройскую унцию (-3,25%), а фьючерс на серебро на Comex находился на уровне $50,33 за тройскую унцию (-5,33%).

По состоянию на 17:40 мск, стоимость золота замедлила снижение и торговалась на уровне $4 071,7 за тройскую унцию (-2,93%), а цена на серебро также замедлила снижение до $50,52 за тройскую унцию (-5,02%). В то же время фьючерс на палладий снижался до $1 403 за тройскую унцию (-4,97%), а фьючерс на платину - до $1 555,6 за тройскую унцию (-3,61%).