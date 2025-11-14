"Лукойл" обсуждает продажу зарубежных активов с несколькими покупателями

Компания объявит о сделке после финальных договоренностей и соответствующих разрешений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими покупателями, о сделке объявит после финальных договоренностей и соответствующих разрешений, сообщила компания.

"Лукойл" сообщает о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов", - отмечается в сообщении компании.

Компания также стремится, чтобы новый собственник его зарубежных активов обеспечил непрерывность деятельности предприятий.

В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в санкционные списки. После этого компания заявила о намерении продать международные активы и сообщила о предложении Gunvor по покупке Lukoil International GmbH - структуры, владеющей зарубежными активами. Позже Gunvor отозвала предложение после заявления Минфина США о том, что лицензия на такую сделку выдана не будет до окончания конфликта на Украине. США предписали завершить все операции с "Лукойлом" и его "дочками", в которых доля компании превышает 50%, до 21 ноября.

СМИ сообщали о широком круге компаний, заинтересованных в активах "Лукойла", включая американские. Эксперты, опрошенные ТАСС, не исключали, что после отказа Gunvor компания может продать активы по частям - прежде всего партнерам по существующим проектам. Активы интересны международным нефтегазовым мейджорам, трейдерам, национальным компаниям и инвестфондам, отмечал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

"Лукойл" участвует в большом числе зарубежных проектов: компания владеет двумя НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), около 2,5 тыс. АЗС за рубежом и работает в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, ОАЭ, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Республике Конго и Мексике.