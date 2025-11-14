Индекс РТС ускорил снижение после публикации ЦБ официальных курсов валют

По состоянию на 17:56 мск показатель находился на уровне 978,04 пункта

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил снижение, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такая динамика отмечена после публикации Банком России официальных курсов валют. Регулятор повысил курс доллара на 15-17 ноября до 81,13 рубля, евро - до 95,1 рубля, юаня - до 11,4 рубля.

По данным на 17:40 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи снижались на 1,02% - до 989,87 и 2 517,39 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:56 мск индекс РТС ускорил снижение и находился на уровне 978,04 пункта (-1,61%), индекс Мосбиржи снижался до 2 518,75 пункта (-0,97%).