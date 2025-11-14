В Ozon заявили, что не зависят от зарубежного программного обеспечения

Цифровым платформам при поддержке правительства и Минцифры удалось нарастить опыт в сфере IT-технологий и разработать суверенную цифровую инфраструктуру, сообщил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ozon не использует зарубежное программное обеспечение, все критические системы компании - собственные разработки. Об этом на форуме "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия" в интервью ТАСС сообщил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким.

"Ozon не зависит от зарубежного программного обеспечения, все наши критические системы - собственные разработки и написаны инженерами Ozon tech", - сказал он.

По словам вице-президента Ozon, цифровым платформам при поддержке правительства и Минцифры удалось нарастить опыт в сфере IT-технологий и разработать полностью суверенную цифровую инфраструктуру. "IT-решения в нашей отрасли, в платформенной экономике, полностью написаны российскими программистами. То есть можно сказать, что технологический суверенитет цифровых платформ в нашей стране обеспечен", - отметил Ким.

Он указал, что в 2020 году маркетплейсы выбрали путь создания собственных решений, отказавшись от использования иностранного программного обеспечения для всех логистических и платформенных процессов в пользу разработки собственных систем. "Эта развилка пройдена, и тот вызов, который стоял на текущий момент, преодолен", - рассказал вице-президент Ozon.