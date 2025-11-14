В Ozon рассказали, зачем используют ИИ и автоматизацию

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким отметил, что это нужно для решения вопроса дефицита неквалифицированного труда

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Компания Ozon активно внедряет искусственный интеллект и роботизацию для решения проблемы нехватки неквалифицированных кадров. Об этом в ходе интервью на форуме "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия" сообщил ТАСС вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким.

"Перед нами, как и перед всей страной, стоит такой интересный вызов. У нас на самом деле сейчас с ростом большого количества простых рутинных операций появился дефицит в неквалифицированном труде. <...> Это не проблема, а интересный вызов. И мы сейчас его решаем через роботизацию складских операций, через роботизацию доставки и через использование искусственного интеллекта для простых офисных, рутинных операций", - рассказал он.

По словам Кима, искусственный интеллект уже внедрен во многие процессы компании и помогает упростить работу сотрудников. Так, 95% карточек товаров модерируются искусственным интеллектом. Однако 5% товаров - это чувствительные категории: медицинские изделия, ветеринарные препараты. "Это те категории, которые все-таки требуют дополнительного участия человека, чтобы не допускать некачественный товар до потребителя", - отметил вице-президент.

Он также поделился, что на платформе Ozon работают 700 тыс. продавцов, ежедневно создающих большое количество карточек товаров, которые необходимо проверять на соответствие законодательству и описанию картинки. Для ручной проверки требовалось бы дополнительно 60 тыс. специалистов, однако компания автоматизировала процесс с помощью искусственного интеллекта. Аналогичные изменения происходят и на складах: внедрение автоматизированных систем означает и увеличение рабочих мест для высококвалифицированного инженера, который сумеет обслуживать всю систему. "И это дополнительное образование для работников, которые будут работать рядом с этим роботом. Потому что сама топология бизнес-процессов внутри склада, она, конечно же, меняется", - отметил Ким.