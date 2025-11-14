Минтруд хочет сделать бесплатным сопровождение родных на лечение участников СВО

Ведомство предлагает оплачивать проживание, питание и проезд в реабилитационные центры Соцфонда

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Родственники участников СВО с 2026 года могут получить возможность бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение по медпоказаниям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ со ссылкой на слова главы ведомства Антона Котякова.

Минтруд России предлагает оплачивать проживание, питание и проезд в реабилитационные центры Соцфонда родственникам, которые сопровождают проходящих лечение и восстановление участников специальной военной операции. Новые правила могут вступить в силу с 2026 года. Они коснутся случаев, когда сопровождение необходимо ветерану по медицинским показаниям или участник специальной военной операции имеет инвалидность I группы. Соответствующий проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

"Мы уделяем особое внимание помощи и поддержке ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. В этом году они получили возможность проходить бесплатную реабилитацию и лечение в учреждениях Социального фонда. Присутствие родных и близких очень важно для них в процессе восстановления здоровья, поэтому мы заложили в бюджет Соцфонда на следующий год возможность оплаты билетов, проживания и питания и для участников СВО, и для их близких, которые сопровождают бойцов в период прохождения реабилитации", - приводятся в сообщении слова Котякова.

Министр добавил, что с 2026 года участники СВО и их семьи смогут не только компенсировать фактические расходы на проезд, но и при желании сразу получать бесплатные проездные билеты, в том числе для сопровождающих, в Социальном фонде.

Реабилитационные центры Социального фонда России, предназначенные для восстановления здоровья пострадавших на производстве, принимают ветеранов СВО с 2025 года. Ветеранам в 12 действующих реабилитационных центрах СФР проводится медицинская реабилитация в среднем до 25 дней или санаторно-курортное лечение длительностью до 21 дня. В центрах работают высококвалифицированные специалисты. Современное специализированное оборудование позволяет восстанавливать пациентов с различными травмами, а также проводить реабилитацию после различных операций.