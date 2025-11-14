"Газпром нефть" за девять месяцев снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза

Она составила 230,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2025 года снизилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 230,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 10,8% - до 2,18 трлн рублей, прибыль от продаж сократилась в 2,1 раза, до 91,1 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 278,5 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.

Прибыль до налогообложения снизилась в два раза, до 213,6 млрд рублей.