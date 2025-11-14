В Карелии введут послабления по транспортному налогу для владельцев катеров

Закон устанавливает налоговую льготу в 70% к действующим ставкам с каждой лошадиной силы для владельцев катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощностью двигателя свыше 100 л. с.

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Карелии во втором окончательном чтении поддержали изменения в региональный закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия". Они предусматривают введение с 2026 года льготы по транспортному налогу для владельцев катеров, моторных лодок и гидроциклов, сообщается в телеграм-канале регпарламента.

"Закон устанавливает налоговую льготу в 70% к действующим на настоящий момент ставкам с каждой лошадиной силы для владельцев катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощностью двигателя свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт), а также гидроциклов, которые будут зарегистрированы с 1 января 2026 года", - сказано в сообщении.

По словам вице-спикера парламента Ильи Раковского, при обсуждении законопроекта в первом чтении возникла дискуссия о том, что следует рассмотреть снижение ставки для других владельцев водных транспортных средств. Группа депутатов (фракция "Единой России") подготовила поправку, предусматривающую введение с 2026 года льготы в 50% для собственников катеров и моторных лодок с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, зарегистрированных в труднодоступных населенных пунктах Карелии.

"Между чтениями мы запросили информацию в управлении ФНС России по Республике Карелия о количестве таких водных транспортных средств и согласовали с Минфином Карелии такую поправку. В труднодоступных населенных пунктах у нас, в соответствии с данными УФНС, зарегистрирован 321 человек, а также больше 360 водных транспортных средств. Думаю, что эта мера будет своевременна", - сказал Раковский.

В парламенте отметили, что целью законодательной инициативы является стимулирование постановки на учет водных транспортных средств в Карелии. "Мы продолжим работу по снижению транспортного налога на плавсредства, чтобы он не превышал ставок, которые есть в соседних регионах", - добавил Раковский.