Немкин назвал невозможным включение Telegram в "белый список"

Мессенджер является иностранной платформой, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Включение мессенджера Telegram в так называемый белый список интернет-ресурсов невозможно, поскольку он является иностранной платформой. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно. Telegram - иностранный сервис, и по определению не может быть включен в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан", - сказал Немкин.

Депутат напомнил, что белый список создается для того, чтобы люди могли оплачивать покупки, пользоваться госуслугами, проверенными новостными ресурсами, банковскими сервисами и другими платформами, без которых нормальная жизнь в форс-мажорных условиях невозможна.

"Любые слухи о включении иностранного мессенджера или коммерческих площадок в список - это элемент информационного шума. Белый список формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан. Главная цель - создать безопасную и устойчивую цифровую среду, где люди чувствуют себя комфортно даже при вынужденных ограничениях связи", - заключил он.