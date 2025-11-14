Апелляция поддержала взыскание 35,5 млрд рублей с владельца "Волгонефть-239"

Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования ЗАО "Волгатранснефть"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы владельца судна - ЗАО "Волгатранснефть" и оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" 35,5 млрд рублей за ущерб акватории моря. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"В результате крушения "Волгонефть-239" в декабре 2024 года в акватории моря произошел разлив нефтепродуктов. Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от ЧП и предъявил требования владельцу судна. Сумма вреда, нанесенного Черному морю, составила около 35,5 млрд рублей. ЗАО "Волгатранснефть" отказалось добровольно возместить ущерб, поэтому служба обратилась в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Росприроднадзора в полном объеме", - написала она.