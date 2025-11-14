Минпромторг продлил увеличенную скидку на LCV по льготному лизингу до конца года

Она вводилась ранее на период с 8 сентября до 1 октября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова возобновил действие скидки в размере 20% на легкие коммерческие автомобили (LCV) в рамках программы льготного лизинга. Скидка будет действовать до конца года, говорится в сообщении министерства.

"В сентябре в качестве одной из антикризисных мер, направленных на поддержание темпов обновления парков легкого коммерческого транспорта, скидка на такие автомобили (категории M2, N1, N2) была кратковременно увеличена с 10% (но не более 500 тыс. рублей) до 20% (но не более 1 млн рублей). Действие этих параметров возобновлено с 14 ноября и продлено до конца 2025 года", - отмечается в сообщении.

До конца 2025 года в программе льготного лизинга могут участвовать LCV, произведенные в течение 2024 года. Для остальных категорий допускаются автомобили, выпущенные не ранее 1 октября 2024 года.