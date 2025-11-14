"Силовые машины" за девять месяцев нарастили выпуск оборудования на 52%

План товарного выпуска выполнен еще не полностью, отметил глава компании Алексей Подколзин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Силовые машины" за январь - сентябрь 2025 года нарастили выпуск оборудования на 52%. Об этом заявил глава компании Алексей Подколзин, его слова приводятся в корпоративной газете "Силмаша".

"За девять месяцев мы изготовили на 52% больше оборудования, чем за девять месяцев 2024 года, при этом план товарного выпуска выполнен еще не полностью. Слишком большое отставание было накоплено в предыдущие периоды. Нам нужно продолжать наращивать темпы производства", - указано в материалах.

Подколзин уточнил, что "Силовым машинам" удалось сократить отставания по поставкам некоторых типов оборудования, что уже было отмечено на энергетическом рынке.

На Ленинградском металлическом заводе товарный выпуск увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Заказчикам были полностью сданы пять паровых турбин, две газовые, а также выполнено пять проектов гидротурбин.

Завод "Электросила" нарастил производство на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. План товарного выпуска был выполнен на 86% в связи с перегрузкой на отдельных этапах изготовления.

"В целом, завод набрал хороший темп - на 100% закрыт план по гидрогенераторам и перевыполнен по "Белазу": 60 крупных электрических машин при плане 45 машин. Цех гидрогенераторов "нагнал" отставания и завершил крупные проекты, выпустив узлы для Воткинской, Чиркейской и Вилюйской ГЭС. Третий квартал коллеги "закрыли" на 211%, а вот 9 месяцев - на 81%", - отмечается в газете.