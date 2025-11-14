Минпромторг: бизнес проявляет интерес к итогам работы участников "Хайтека"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Итоги работы участников за три дня чемпионата "Хайтек" вызывают интерес у представителей реального бизнеса. Важно, чтобы у данных наработок было практическое применение и возможности коммерциализации, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

"Самое главное, что должно являться результатом [работы чемпионата], - это практическое применение тех наработок, за три дня которые сформировали здесь, и коммерциализация этих работ. <…> Здесь я увидел реальный интерес от реального бизнеса, от живых предприятий, которые сегодня занимаются производством, в тех инновациях, которые предлагают сегодня наши молодые ученые, наши молодые специалисты. И, конечно же, это популяризация сегодня рабочих профессий, инженерных профессий’’, - сказал Куликов.

Он также отметил, что чемпионат "Хайтек" помогает реализации ключевых задач, связанных с выпуском конкурентоспособной продукции.

Директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Александр Вайно отметил, что в текущем чемпионате приняли участие 15 стран, в том числе участники БРИКС.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом России совместно с правительством Свердловской области и АСИ при поддержке крупнейших корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства. В 2025 году событие проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября.