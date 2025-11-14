Лососевая икра в России в октябре подешевела на 1,1%

Цена сахар-песка уменьшилась на 1,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость лососевой икры в России в октябре 2025 года снизилась на 1,1%, сахар-песка - на 1,7%, сообщается в материалах Росстата.

Из рыбопродуктов за этот период выросли цены на консервы рыбные в томатном соусе - на 1,1%, рыбу живую и охлажденную - на 0,9%, соленую, маринованную, копченую - на 0,8%, рыбу мороженую неразделанную и консервы рыбные в масле - на 0,7%.

В группе мясопродуктов подорожали мясо птицы - на 1,9%, печень говяжья, свиная - на 1,3%, колбасы сырокопченые и мясокопчености - на 1,1%, фарш мясной - на 1%, говядина и колбасы полукопченые, варено-копченые - на 0,8%, сосиски, сардельки - на 0,7%.

Также сообщается, что в октябре рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 4,2%, в том числе на помидоры - на 22,5%, перец сладкий - на 17,3%, огурцы - на 12,3%, лимоны - на 10,3%, апельсины - на 5%, бананы - на 4%, капусту белокочанную - на 2,6%, картофель - на 2,5%. В то же время морковь подешевела на 2%, яблоки - на 1,9%, виноград и репчатый лук - на 1%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели масло оливковое - на 0,7%, рис - на 0,5%, какао - на 0,4%, напитки газированные, горох и фасоль - на 0,3%, чай черный пакетированный - на 0,2%.

В то же время выросли цены на яйца куриные - на 6,9%, кофе - на 1,8%, шоколад - на 1,6%, горошек зеленый консервированный и жевательную резинку - на 1,4%, крупу гречневую - на 1,3%, национальные сыры и брынзу, хлеб ржаной - на 1,2%, овсяные хлопья "Геркулес", варенье, джем, повидло, мед - на 1,1%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб пшеничный, крупы овсяные и перловые - на 1%, майонез, конфеты шоколадные натуральные и с добавками, а также цены в общественном питании - на 0,9%, консервы овощные для детского питания, чай зеленый, кексы, рулеты, сухие приправы, специи - на 0,8%, молоко ультрапастеризованное, кисломолочные продукты, творог, молоко для детей, масло подсолнечное, муку пшеничную, булочные изделия сдобные, зефир, пастилу и пиво - на 0,7%.