Препарат беталок ЗОК в октябре подорожал на 6,6%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Цены на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) в России в октябре 2025 года выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе на беталок ЗОК - на 6,6%, следует из данных Росстата.

"Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +1%, в том числе на беталок ЗОК +6,6%", - говорится в документе.

Кроме того, натрия хлорид подорожал на 1,9%, диклофенак - на 1,8%, аскорбиновая кислота - на 1,7%, ибупрофен - на 1,4%, лоперамид и омепразол - на 1,3%, амброксол - на 1,2%. Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,4%).

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли в октябре на 1,2%, в том числе на троксерутин - на 3%, метилурацил - на 2,4%, меновазин - на 2,2%, лизобакт - на 2%, корвалол - на 1,9%, валерианы экстракт и нимесулид - на 1,8%, аскофен-П, граммидин и ренгалин - на 1,7%, канефрон Н и кардиомагнил - на 1,6%, нафазолин - на 1,5%, гепариновую мазь и кеторол экспресс - на 1,4%.