МЭР: замедление инфляции в РФ расширяет пространство для смягчения ДКП

По словам официального представителя Минэкономразвития России, траектория роста экономики в 2026 году и далее будет напрямую зависеть от темпов повышения эффективности и структурных преобразований

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Меры, которые принимают Банк России и правительство, позволяют выполнить задачу по снижению инфляции до целевого уровня. Это в свою очередь расширяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, что необходимо для стимулирования инвестиционной активности, заявил журналистам официальный представитель Минэкономразвития РФ.

"Отчетные данные Росстата также свидетельствуют о продолжающемся замедлении инфляции. В совокупности это говорит о том, что принимаемые Банком России и правительством меры позволяют выполнить задачу по снижению инфляции до целевого уровня. Это расширяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, что необходимо для стимулирования инвестиционной активности", - сказал представитель министерства.

По его словам, траектория роста экономики в 2026 году и далее будет напрямую зависеть от темпов повышения эффективности и структурных преобразований.

"Для их ускорения разработан план структурных изменений, который внесен в правительство. Его реализация обеспечит переход к устойчивой модели роста, основанной на производительности, технологиях и человеческом капитале", - добавил представитель Минэкономразвития.

Согласно предварительной оценке Росстата, по итогам III квартала рост ВВП РФ составил 0,6%.