Годовая инфляция в РФ в октябре составила 7,71%

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в октябре составила 7,71% против 7,98% в сентябре 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в октябре выросли на 1,05% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - на 9,25%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,67% в месячном выражении и на 3,83% в годовом. Стоимость услуг снизилась на 0,42% к сентябрю 2025 года и выросла на 10,39% в годовом выражении.

Продовольственные товары

В октябре цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 4,2%, в том числе на помидоры (+22,5%), сладкий перец (+17,3%), огурцы (+12,3%), лимоны (+10,3%), апельсины (+5%), бананы (+4%), белокочанную капусту (+2,6%), картофель (+2,5%). Снизились цены на морковь (-2%), яблоки (-1,9%), виноград и репчатый лук (-1%).

В группе мясопродуктов выросли цены на мясо птицы (+1,9%), печень говяжью, свиную (+1,3%), сырокопченые колбасы и мясокопчености (+1,1%), мясной фарш (+1%), говядину и полукопченые, варено-копченые колбасы (+0,8%), сосиски, сардельки (+0,7%).

Из рыбопродуктов выросли цены на рыбные консервы в томатном соусе (+1,1%), живую и охлажденную рыбу (+0,9%), соленую, маринованную, копченую (+0,8%), мороженую неразделанную рыбу и консервы рыбные в масле (+0,7%). Снижение цен отмечено также на икру лососевых рыб (-1,1%).

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на куриные яйца (+6,9%), кофе (+1,8%), шоколад (+1,6%), зеленый консервированный горошек и жевательную резинку (+1,4%), гречневую крупу (+1,3%), национальные сыры и брынзу, ржаной хлеб (+1,2%), овсяные хлопья "Геркулес", варенье, джем, повидло, мед (+1,1%), фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, овсяные и перловые крупы (+1%), майонез, шоколадные конфеты натуральные и с добавками, а также цены в общественном питании (+0,9%), овощные консервы для детского питания, зеленый чай, кексы, рулеты, сухие приправы, специи (+0,8%), ультрапастеризованное молоко, кисломолочные продукты, творог, молоко для детей, подсолнечное масло, пшеничную муку, сдобные булочные изделия, зефир, пастилу и пиво (+0,7%).

Снизились цены на сахар-песок (-1,7%), оливковое масло (-0,7%), рис (-0,5%), какао (-0,4%), газированные напитки, горох и фасоль (-0,3%), черный пакетированный чай (-0,2%).

Непродовольственные товары и медикаменты

В октябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%, в том числе на троксерутин (+3%), метилурацил (+2,4%), меновазин (+2,2%), лизобакт (+2%), корвалол (+1,9%), валерианы экстракт и нимесулид (+1,8%), аскофен-П, граммидин и ренгалин (+1,7%), канефрон Н и кардиомагнил (+1,6%), нафазолин (+1,5%), гепариновую мазь и кеторол экспресс (+1,4%).

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 1%, в том числе на беталок ЗОК (+6,6%), натрия хлорид (+1,9%), диклофенак (+1,8%), аскорбиновую кислоту (+1,7%), ибупрофен (+1,4%), лоперамид и омепразол (+1,3%), амброксол (+1,2%). Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,4%).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на санитарно-гигиенические маски (медицинские) (+1,3%), кремы детские (+1%), дезинфицирующие средства для поверхностей, туалетное мыло, зубные пасты и стиральные порошки (+0,9%), антисептики для рук и пеленки для новорожденных (+0,8%), бумажные столовые салфетки (+0,6%), спички и зубные щетки (+0,4%). Снизились цены на бутылочки для кормления (-0,6%) и подгузники детские бумажные (-0,4%).

Изменились цены на автомобильный бензин (+2,6%) и дизельное топливо (+2,1%). Цены на газовое моторное топливо снизились (-0,2%).

Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на ювелирные изделия (+5,9%), дрова (+2,2%), дезодоранты (+1,9%), утепленные мужские куртки (+1,6%), женские зимние пальто, сапоги, мужские зимние ботинки и туалетное жидкое мыло (+1,4%), комбинезоны утепленные для детей до одного года, трикотажные головные уборы для взрослых и детей, варежки (перчатки) детские и перчатки трикотажные женские, гели для душа и газеты в розницу (+1,2%), новые легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, шампуни, туалетную воду, подушки, уголь, женские колготки, перчатки из натуральной кожи, свежесрезанные цветы, отдельные виды одежды, трикотажных изделий и обуви для детей и взрослых (от +0,7% до +1,1%).

Снизились цены на телефонные аппараты стационарные (-2,2%), бытовые плиты и миксеры, блендеры (-1,7%), мотоциклы без коляски, скутеры и батарейки электрические типа АА (-1,5%), беспроводные наушники и флеш-накопители USB (-1,4%), электрочайники (-1,3%), тушь для ресниц (-1,2%), дорожные велосипеды для взрослых (-1%), смартфоны и ноутбуки (-0,9%), энергосберегающие лампы, моноблоки, смарт-часы и детские пластмассовые конструкторы (-0,8%), фотоаппараты и велосипеды для дошкольников (-0,7%), дрели электрические, триммеры, мячи спортивные и ранцы, рюкзаки для школьников (-0,6%).

Услуги

В октябре среди услуг зарубежного туризма снизились цены на поездки на отдых в Турцию (-18,2%), Египет (-12,1%), страны Закавказья (-11,8%), ОАЭ (-7,8%), отдельные страны Средней (-6,9%) и Юго-Восточной (-6,2%) Азии, Беларусь (-1,6%).

Среди прочих услуг туризма и отдыха снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (-15,5%), проживания в гостинице 3 звезды (-1%), путевок в санатории (-0,9%), проживания в гостинице 4-5 звезды (-0,8%), экскурсионных туров по России (-0,6%), проживания в гостинице 1 звезды или в мотеле (-0,5%) и гостинице 2 звезды (-0,4%). Изменились цены на автобусные экскурсии (+1,8%), билеты в музеи и на выставки (+1,6%), кинотеатры (+1,5%) и театры (+0,4%).

В группе услуг пассажирского транспорта снизились цены на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования (от -3,3% до -6,4%) и в такси (-0,5%). Изменились цены на проезд в маршрутном такси (+2,1%), сидячих вагонах в поездах дальнего следования (+1,8%), городском и междугороднем автобусах, троллейбусе (+0,7%), трамвае (+0,3%). Изменилась стоимость аренды автомобиля (+0,6%).

Среди бытовых услуг изменились цены на химическую чистку, услуги прачечных (+2,6%), шиномонтаж колес легкового автомобиля (+2,3%), услуги бань и душевых (+2,2%), услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом (+1,3%), ремонт одежды и обуви, регулировку развала-схождения колес и мойку легкового автомобиля (+1,1%), замену элементов питания в наручных часах, услуги организатора проведения торжеств (+1,0%), услуги парикмахерских (+0,8%), кремацию и услуги фотоателье (+0,7%), выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (+0,6%).

В группе медицинских услуг изменились цены на первичный консультативный прием у врача специалиста (+1,5%) и осмотр больного у стоматолога (+1,3%), изготовление съемного зубного протеза (+1,2%), гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) +1,0%, ультразвуковое исследование брюшной полости +0,9%, общий анализ крови и восстановление зуба пломбой +0,8%, физиотерапевтическое лечение и пребывание пациента в круглосуточном стационаре (+0,7%), удаление зуба под местным обезболиванием и изготовление коронки (+0,6%).

Среди прочих наблюдаемых услуг изменилась стоимость дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (+2,2%), ветеринарных услуг (+2,1%), найма жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (+1,3%), начального курса обучения вождению легкового автомобиля (+1,2%), дополнительных занятий для детей дошкольного возраста (+1,1%), проживания в студенческом общежитии, аренды индивидуального банковского сейфа (+1%), ксерокопирования документа (+0,9%), занятий на курсах профессионального обучения (+0,8%), аренды двухкомнатной квартиры, обучения в негосударственных общеобразовательных организациях и занятий в плавательных бассейнах (+0,7%), клубной карты в фитнес-центр (+0,6%).

Снизилась стоимость годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) (-1,9%) и годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков (-0,9%), а также плата за пользование потребительским кредитом (-0,7%).