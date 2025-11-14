В России снизились оптовые цены на куриные яйца

С начала года также наблюдается рост производства птицеводческой продукции, отметили в Минсельхозе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Цены производителей на куриные яйца первой и второй категории в России по данным на 12 ноября 2025 года ниже, чем в прошлом году, несмотря на сезонный рост их стоимости, сообщили журналистам в Минсельхозе.

"По данным на 12 ноября, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 63,1 рубля за десяток, второй категории - 47,4 рубля/дес. Несмотря на традиционный для этого периода сезонный рост стоимости яиц, в настоящее время цены на них ниже, чем годом ранее, на 19,1% и 25,5% соответственно", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что с начала года в России наблюдается рост производства птицеводческой продукции. Так, за девять месяцев 2025 года в сельхозорганизациях было произведено свыше 30 млрд штук куриных яиц, что на 6,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

"Важной задачей является сохранение баланса цен на продовольственном рынке с учетом интересов потребителей и производителей продукции. Одно из эффективных решений - расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с фиксированной или формульной ценой. Это позволит снизить риски существенных ценовых колебаний и обеспечить необходимый уровень рентабельности сельхозпроизводителей. В настоящее время Государственной думой, Минсельхозом и Минпромторгом прорабатываются соответствующие изменения в закон о торговле", - добавили в Минсельхозе.

Там отметили, что для поддержки птицеводческих предприятий в России действует комплекс мер, среди которых льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. "Кроме того, осуществляется компенсация части прямых понесенных затрат на строительство птицеводческих репродукторов первого и второго порядков яичного и мясного направлений в размере 25% от стоимости объекта", - рассказали в министерстве.