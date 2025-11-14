Выручка "ЭР-телеком холдинг" по МСФО за девять месяцев выросла на 9%

Показатель составил 78 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Выручка "ЭР-телеком холдинг" по МСФО по итогам января - сентября 2025 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 78,057 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль увеличилась в 2,9 раза - до 1,31 млрд рублей.

Доход компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (OIBDA) вырос на 20% и составил 38,185 млрд рублей.

"Компания обеспечивает рост операционной эффективности бизнеса, стабильно исполняет свои обязательства и демонстрирует финансовую стабильность", - отметили в компании.

Свободный денежный поток (FCF) увеличился до 2,253 млрд рублей (+191%).

АО "ЭР-телеком холдинг" - российская телекоммуникационная компания, основанная в 2001 году в Перми.