Все задержавшиеся поезда в Крым прибыли на станции назначения

Перевозчик не уточнил причины задержки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Все поезда дальнего следования "Таврия", которые ранее задерживались на пути в Крым, прибыли на станции назначения. Об этом сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс".

По направлению из Крыма, по состоянию на 19:00 мск, из графика выбились три поезда: №068 Симферополь - Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа, №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается на полчаса, №196 Симферополь - Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа.

Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметил перевозчик.

О причинах задержки поездов в сообщении не сказано. Ранее сообщалось, что четыре поезда дальнего следования "Таврия" задерживались на пути в Крым.