Правительство Румынии утвердит санкции против "Лукойла" на будущей неделе

Румынский министр энергетики Богдан Иван заявил, что рестрикции в отношении российских компаний не должны привести к подорожанию топлива в стране

БУХАРЕСТ, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Румынии примет на будущей неделе нормативный акт по переносу в национальное законодательство международных санкций в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также по смягчению негативных последствий этих санкций для коммерческих партнеров этих двух компаний в Румынии. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Богдан Иван на полях отраслевой конференции в Бухаресте.

"Мы работаем совместно с рядом министерств, чтобы, с одной стороны, прояснить перенос этих международных санкций в национальное законодательство, а с другой, чтобы ограничить негативные последствия как для поставщиков, так и для дистрибьюторов и всех компаний, которые в настоящее время имеют официальные деловые отношения с двумя компаниями, находящимися под международными санкциями (речь идет о "Лукойле" и "Роснефти" - прим. ТАСС), - приводит его слова агентство Agerpres. - У нас уже есть проект нормативного акта, который проходит согласование с другими министерствами и будет принят на следующем заседании правительства".

Иван сказал, что санкции в отношении российских компаний не должны привести к подорожанию топлива в Румынии, а также, что Румыния не будет запрашивать исключения из санкций США на покупку российской нефти. "В настоящее время Румыния не зависит с точки зрения снабжения топливом от НПЗ, находящихся под санкциями, - сказал он. - Мы не намерены этого делать (запрашивать исключения из санкций - прим. ТАСС)".

По словам министра, до сих пор по крайней мере три компании проявили официально заинтересованность в приобретении принадлежащей "Лукойлу" сети АЗС и НПЗ Petrotel. "Есть компании, которые выразили намерение приобрести только сеть АЗС, другие - только НПЗ Petrotel", - сказал он, уточнив, что речь идет о Румынии, США, Греции и Венгрии. Ранее агентство Reuters сообщило, что заинтересованность в приобретении зарубежных активов "Лукойла" проявила американская инвестиционная компания Carlyle, другие источники упоминают о компаниях MOL и Hellenic Petroleum.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающую компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций.

Как подчеркнул затем президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, который "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться".