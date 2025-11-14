В России годовая инфляция на 10 ноября замедлилась до 7,37%

Отчетные данные за октябрь значительно ниже, чем по недельным данным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября./ТАСС/. Минэкономразвития понизило оценку годовой инфляции в России по состоянию на 10 ноября с 7,73% до 7,37% после выхода данных Росстата по инфляции в октябре, говорится в обзоре министерства о текущей ценовой ситуации.

"Отчетные данные за октябрь 2025 года значительно ниже, чем по недельным данным (0,84% и 8,07%) за счет услуг, отсутствующих в недельном наблюдении (в основном за счет зарубежного туризма, экскурсий), с учетом этого оценка инфляции год к году на 10 ноября 2025 года понижена до 7,37%", - отмечается в обзоре.

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ на конец октября зафиксирована на уровне 7,71%.