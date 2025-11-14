Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня вырос на 2 копейки, до 11,37 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 14 ноября снизился на 0,7%, до 2 525,68 пунктов, долларовый индекс РТС опустился на 1,34%, до 980,73 пункта. Курс юаня вырос на 2 копейки, до 11,37 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно снижался. Скромные попытки роста не получили развития. Геополитическая неопределенность, усиление санкционного давления и фактор пятницы обусловили осторожность участников торгов. В то же время нефтяные котировки восстанавливались посла спада, а рубль снова начал нести умеренные потери", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Вуш холдинга" (+2,2%), возможно, в ожидании финансовых результатов компании за девять месяцев 2025 года", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались бумаги "Селигдара" (-3,4%) на фоне падения цен на золото.

Прогноз на 17 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 17 ноября - 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 81-83 рубля, юаня - 11,3-11,6 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11,1-11,6 рубля, соответственно.