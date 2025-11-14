Росатом победил на чемпионате "Хайтек-2025" в компетенции "Квантовые технологии"

В ходе соревнований специалисты госкорпорации разработали квантовый алгоритм для детекции и устранения ошибок в работе квантового вычислителя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Команда Росатома победила на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего" в новой компетенции по квантовым технологиям. Об этом ТАСС сообщили в компании "Росатом квантовые технологии".

В ходе соревнований специалисты госкорпорации разработали квантовый алгоритм для детекции и устранения ошибок в работе квантового вычислителя. Абсолютной победительницей стала научный сотрудник "Росатом квантовые технологии" Надежда Татаринова.

Квантовый трек впервые был включен в программу чемпионата. В ходе состязаний участники выполнили задачи по квантовой криптографии и квантовой передаче данных. Была смонтирована и проверена оптическая линия связи для квантового распределения ключей, запущена система квантового распределения ключа для обмена секретной информацией и проведена первичная обработка ключей. Частью задания стала имитация нештатной ситуации, в рамках которой была устранена неисправность в установке для передачи данных, а на квантовом симуляторе была решена задача программирования - создан алгоритм коррекции и устранения ошибок в работе квантового компьютера.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом России совместно с правительством Свердловской области и АСИ при поддержке корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства. В 2025 году событие проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября.