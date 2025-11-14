В Вологде и Череповце демонтировали вывески "Красное&Белое"

Губернатор области Георгий Филимонов надеется, что компания проведет ребрендинг в регионе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вывески алкомаркетов "Красное&Белое" полностью демонтированы в Вологде и Череповце. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, выразив надежду, что компания проведет ребрендинг в регионе.

"Все вывески алкомаркетов "Красное&Белое" демонтированы в Вологде и Череповце. С фасадов зданий убрали конструкции, размещенные с нарушением правил благоустройства. Это логичное следствие той работы, которую ведем по регулированию розничной торговли спиртным в регионе. К тому же компания не осуществляет продажу алкоголя с 25 июля - действие лицензии приостановлено. Выражаем надежду, что владельцы сети примут условия ведения бизнеса в регионе и приступят к ребрендингу", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Наиболее эффективный путь развития алкогольного бизнеса в Вологодской области - это переформатирование в сеть продуктовых магазинов у дома и продолжение торговой деятельности с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона, отметил глава региона.

"Мы всецело приветствуем такие инициативы. Выделяем льготные субсидии для создания заведений общественного питания по программе "5-3-3" - выдаем займы до 5 млн рублей на три года под 3% годовых. Активно ведем эту работу и помогаем малому и среднему предпринимательству. Настроены на партнерство со всеми сетями бывших алкомаркетов по ребрендингу и переформатированию. Оказываем всемерное содействие. Новые стандарты - это не более 20% торговли алкоголем в отдельном зале и функционирование в соответствии с режимом продажи, предписанным областным законом, в формате продуктового магазина", - отметил губернатор.

Ранее такой путь избрали основные сети, работающие в регионе. В частности, сеть алкомаркетов "Бристоль" завершает работу по переформатированию на "Б-продукты" на территории всей Вологодской области. Еще раньше начала эту работу региональная сеть "Северный градус", сообщал глава региона.

С 1 марта розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией. В результате на сегодня закрылись или переформатировали работу почти 70% алкомаркетов по области.