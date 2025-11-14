Во Франции начали расследование против шести платформ после скандала с Shein

Как заявил министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и вопросам покупательной способности Серж Папен, ко всем будут применяться одинаковые санкции за распространение неразрешенных товаров

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Франции после проверки деятельности интернет-магазина Shein подали жалобу против еще шести торговых интернет-платформ, обвинив их в продаже не отвечающих нормам товаров, а также в нарушении законов о защите несовершеннолетних. Об этом заявил министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и вопросам покупательной способности Серж Папен.

"Мы обнаружили, что AliExpress и Joom также продавали секс-куклы с внешностью детей. Четыре платформы - Wish, Temu, AliExpress и eBay - продавали оружие категории A, такое как кастеты и мачете. В общей сложности, помимо Shein, пять других платформ продавали незаконные товары", - рассказал он в интервью газете Le Parisien. Кроме того, по его словам, три платформы - Wish, Temu и Amazon - не выполняли свои обязательства по предотвращению доступа несовершеннолетних к изображениям порнографического характера.

"Мы сообщили прокурору республики обо всех платформах, которые предлагали незаконный контент", - уточнил министр. Он подчеркнул, что ко всем будут применяться одинаковые санкции за распространение неразрешенных товаров, и напомнил, что в отношении Shein уже была запрошена приостановка деятельности на территории Франции. В ответ на вопрос издания о том, почему сайт Shein по-прежнему доступен для пользователей во Франции, Папен заявил, что компания сама приостановила работу торговой площадки и сняла с продажи все товары, кроме одежды. Судебное заседание по вопросу о приостановке работы Shein намечено на 26 ноября.

По словам министра, на фоне скандала с Shein другие платформы тоже "начали наводить порядок". Он выступил с утверждением, что вся бизнес-модель интернет-магазинов строится на "игнорировании норм" и до 80% посылок при выборочных проверках на таможне оказываются с товарами, которые не соответствуют регламентам. Папен считает, что такой подход в сочетании с низкими ценами угрожает местным коммерсантам и производителям во Франции. На этом фоне он приветствовал решение министров финансов ЕС ввести с 2026 года фиксированную таможенную пошлину на посылки стоимостью менее €150 из стран за пределами содружества.

5 ноября Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню начало процедуру приостановки деятельности Shein. Решение властей было обнародовано на фоне скандала, связанного с продажей через платформу секс-кукол, выглядящих, как несовершеннолетние. 3 ноября после волны публикаций в СМИ платформа объявила о снятии с продажи не только этого товара, но и всех секс-кукол, а также о внедрении механизма по противодействию обхода продавцами этих ограничений.