Nokia намерена сократить 300 рабочих мест в ФРГ в 2026 году

Компания также планирует закрыть офис в Мюнхене

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Финская компания Nokia в рамках глобальной программы снижения расходов планирует сократить 300 рабочих мест в Германии в 2026 году. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, компания также подтвердила, что намерена закрыть свой офис в Мюнхене к 2030 году. Планируемое закрытие офиса затронет более 500 дополнительных рабочих мест. "Особенно в периоды геополитических вызовов, когда ключевая компания сокращает свое присутствие в Германии, это становится катастрофическим сигналом", - отметил управляющий директор мюнхенского отделения профсоюза IG Metall Даниэле Фриджиа. По данным IG Metall, в структурах Nokia в Германии работает 2,5 тыс. человек.

Представитель компании пояснил, что в рамках глобальной стратегии локализации Nokia сосредоточит инвестиции на ключевых центрах устойчивого развития в Германии и по всему миру. В то же время отмечается, что компания намерена и дальше сохранять свое присутствие в производственных центрах, расположенных в таких городах, как Ульм, Штутгарт, Бонн и Дюссельдорф.

В 2023 году Nokia объявила о планах сократить до 14 тыс. рабочих мест по всему миру в течение ближайших лет. Ожидаемая экономия составит от €800 млн до €1,2 млрд.