Минфин США сообщил о выводе из-под санкций КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака

Компаниям разрешили оказание услуг и других транзакций, относящихся к операционной деятельности

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение вывести из-под действия своих санкций в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" Каспийский трубопроводный консорциум, фирму "Тенгизшевройл" и проект освоения Карачаганского месторождения. Об этом свидетельствует генеральная лицензия номер 124B, текст которой обнародовало Министерство финансов США.

В документе говорится, что он разрешает оказание "услуг и других транзакций, относящихся к проектам Каспийского трубопроводного консорциума, "Тенгизшевройл" и Карачаганак".

Отмечается, что лицензия разрешает "все транзакции", относящиеся к операционной деятельности КТК, "Тенгизшевройла" и проекта Карачаганак. Однако документ не дает разрешения на "какие бы то ни было транзакции на продажу <...> или передачу" долей в КТК, "Тенгизшевройл" и Карачаганаке.

12 ноября министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил журналистам, что республика добивается вывода из-под санкций США нефтяного месторождения Карачаганак. "Мы работаем над этим. Казахстан подал соответствующие бумаги", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос журналиста о том, планируется ли вывести месторождение из-под санкций.

Санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти"

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

Как подчеркнул затем президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупредил, что эти санкции "никак не повлияют на экономику России", они "просто приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше".