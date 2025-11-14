Минфин США продлил отсрочку для "Лукойла" от санкций на некоторые операции

Срок действия нескольких лицензий увеличили до 13 декабря

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило с 21 ноября до 13 декабря действие лицензий, которые разрешают проводить с компанией "Лукойл" некоторые операции, касающиеся ее зарубежных активов, несмотря на введенные Вашингтоном санкции. Это следует из генеральных лицензий, опубликованных ведомством.

Согласно обновленным лицензиям, до 13 декабря разрешается проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами РФ, а также операций, необходимых для сворачивания их деятельности. До упомянутого срока разрешаются также транзакции, которые требуются для переговоров по приобретению или передаче Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами "Лукойла". Подчеркивается, что для реализации таких договоренностей потребуется отдельное разрешение Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Кроме того, одна из лицензий разрешает до 29 апреля 2026 года транзакции, связанные с дочерними структурами "Лукойла" в Болгарии. Это относится к Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD.

Американское финансовое ведомство 22 октября объявило о введении рестрикций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Вместе с тем оно опубликовало тогда несколько генеральных лицензий. Согласно этим документам, до 21 ноября разрешалось проведение с компаниями и подконтрольными им структурами некоторых операций, направленных на прекращение взаимодействия с ними.

Агентство Reuters 12 ноября со ссылкой на источники сообщило, что "Лукойл" попросил Минфин США продлить действие лицензий, опубликованных 22 октября. По версии агентства, "Лукойл" направил упомянутый запрос, поскольку ему требуется больше времени на выполнение имеющихся обязательств и на рассмотрение предложений по продаже его активов.

Международные активы "Лукойла"

Представители "Лукойла" заявили 14 ноября, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.

"Лукойл" после введения санкций со стороны США, а также Великобритании получил предложение от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH. Минфин США после этого заявил, что до завершения конфликта на Украине не намерен выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Минфин США тогда не уточнил, какая именно лицензия имеется в виду, но в Gunvor после этого объявил об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла". По сведениям агентства Bloomberg, правительства стран Европы и Ближнего Востока предпринимают шаги для сохранения работы зарубежных активов "Лукойла". В публикации отмечалось, что это, в частности, касается Болгарии и Молдовы.

Как сообщило агентство Reuters 13 ноября со ссылкой на источники, заинтересованность в приобретении зарубежных активов "Лукойла" демонстрирует американский инвестиционный гигант - компания Carlyle. В ее пресс-службе не ответили на просьбу ТАСС пояснить, соответствует ли это действительности, а также предоставить какие-либо дополнительные комментарии.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупредил, что эти санкции "никак не повлияют на экономику России", они "просто приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше".