В Госдуме напомнили о приближении дедлайна по налогам

Пошлины необходимо оплатить до 1 декабря независимо от наличия уведомления от ФНС, иначе уже на следующий день начнут начисляться пени, рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Земельный, транспортный и имущественный налоги в России надо оплатить до 1 декабря независимо от наличия уведомления от ФНС, иначе уже на следующий день начнут начисляться пени. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Налог на имущество, земельный и транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря. Важно не копить долги перед налоговой, потому что уже со 2 декабря будут начисляться пени", - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что налог не будет считаться уплаченным, пока человек не заплатит и сам налог, и набежавшие пени. "И все это время штрафные начисления будут продолжать суммироваться. Поэтому лучше сразу уплатить налог и, когда операция будет проведена, заплатить пени", - подчеркнул Антропенко.

По его словам, если налогоплательщик не получил уведомление от Федеральной налоговой службы, "это не освобождает его от уплаты налогов".

Депутат также напомнил, что в этом году повысились предельные ставки для владельцев дорогой недвижимости и земли: максимальная ставка по налогу на имущество физлиц по объектам недвижимости стоимостью выше 300 млн рублей выросла с 2% до 2,5%, максимальная ставка по земельному налогу для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей - с 0,3% до 1,5%.